ФБР: мошенники всё чаще начали использовать сгенерированные ИИ голые фото для шантажа

Американское ведомство сообщает, что злоумышленники манипулируют фотографиями и видео как взрослых, так и несовершеннолетних, превращая их в откровенный контент для публикации в социальных сетях и на порносайтах.

Такие действия часто имеют цель преследования жертв или вымогательства денег.

Как правило, злоумышленники требуют оплату, например, деньги или подарочные карты, угрожая распространить изменённые изображения или видео среди друзей или членов семьи жертвы. Либо же они просят отправить им реальные снимки или видеоматериалы сексуального характера.

В настоящее время существует множество программ и облачных сервисов, предлагающих создание таких фейков. Создатели многих из них утверждают, что имеют рабочие меры защиты, например, функции встроенной проверки для выявления «несоответствующего контента». Однако на практике эти меры оказываются недостаточно эффективными.