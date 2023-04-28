ФБР обнаружило, что у Китая в 50 раз больше хакеров, чем у США

По словам Рэя, даже если все киберагенты и разведаналитики ФБР сосредоточатся исключительно на китайской киберугрозе, китайских хакеров всё равно будет больше в соотношении 50 к 1

Глава ФБР подчеркнул, что масштабы киберугрозы от Пекина превосходят угрозы от всех других крупных стран вместе взятых. Китайские хакеры смогли похитить больше данных, чем любое другое государство.

Рэй также отметил, что помимо Китая, основные угрозы в киберпространстве исходят от России, Ирана и Северной Кореи.

В связи с этим стоит напомнить о недавнем открытии специалистов по безопасности из компании MalwareHunterTeam. Они обнаружили вредоносную программу-вымогатель для компьютеров на macOS.

Эксперты нашли образцы программы в репозитории VirusTotal еще в декабре 2022 года. Вирус-шифровальщик адаптирован под новые компьютеры на базе процессоров M и старые модели с Apple PowerPC.