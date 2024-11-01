ФБР обвинило китайских хакеров во взломе телефонов американских политиков

Опубликовано 01 ноября 2024, 00:451 мин.
ФБР обвинило китайских хакеров во взломе телефонов американских политиковЦелью также были Трамп и его окружение
ФБР и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) сделали совместное заявление, согласно которому китайские хакеры из группировки Salty Typhoon целенаправленно взломали телефоны семьи и ближайшего окружения Дональда Трампа, кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса и членов предвыборного штаба Камалы Харрис, а также помощников президента Джо Байдена, некоторых дипломатов и других правительственных чиновников.
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Предполагается, что хакеры смогли получить доступ к журналам звонков и SMS-сообщениям на целевых устройствах. Точно известно о взломе телефона Эрика Трампа и бизнесмена Джареда Кушнера.
Хакеров из Salty Typhoon связывают с властями КНР, а их деятельность считается разведывательной операцией.
Однако не только конкретные лица интересовали хакеров, но и целевые компании. Например, говорится о взломе по меньшей мере 10 компаний, включая операторов Verizon и AT&T.