ФБР обвинило китайских хакеров во взломе телефонов американских политиков

Предполагается, что хакеры смогли получить доступ к журналам звонков и SMS-сообщениям на целевых устройствах. Точно известно о взломе телефона Эрика Трампа и бизнесмена Джареда Кушнера.

Хакеров из Salty Typhoon связывают с властями КНР, а их деятельность считается разведывательной операцией.

Однако не только конкретные лица интересовали хакеров, но и целевые компании. Например, говорится о взломе по меньшей мере 10 компаний, включая операторов Verizon и AT&T.