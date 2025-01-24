ФБР обвинило северокорейских хакеров в вымогательстве работодателей через кражу исходного кода

Эти сотрудники загружают репозитории на личные облачные аккаунты и угрожают компаниям утечкой данных, требуя выкуп.

Для маскировки они применяют технологии подмены лиц и ИИ во время собеседований. ФБР рекомендует работодателям усилить проверку кандидатов, отслеживать аномальный сетевой трафик и ограничивать права доступа.

Северокорейские хакеры, которых называют «IT-воинами», уже проникли в десятки компаний по всему миру. После увольнения они часто шантажируют работодателей, используя украденную информацию.

Кроме того, в 2024 году северокорейские группы похитили криптовалюту на сумму $659 млн.