ФБР опубликовало результаты анализа тканей снежного человека

Весьма неожиданно ФБР опубликовало документы с результатами анализа волос и тканей такого окутанного мифами создания как снежный человек. Об этом рассказал телеканал CNBC.

Как показал анализ ФБР, небольшой участок кожи с полутора десятком волоском принадлежал оленю.

В 1976 году образцы на анализ отправил в ФБР Питер Бирн (Peter Byrne). На его запрос ответил помощник директора ФБР Джей Кохран, отметив, что лаборатории ФБР обычно проводят проверки вещественных доказательств по уголовным преступлениям, однако иногда, на индивидуальной основе, делают исключения в научных интересах. Ткани проанализировали с помощью оптической микроскопии, специалисты выявили принадлежность представителю семейства оленевых.

Сейчас охотнику за йети уже 93 года, но он нашёл в себе силы пообщаться с журналистами CNBC. Он заявил, что так и не оставил надежду доказать реальность существования снежного человека. «Это настоящий вызов», — так пояснил он свой интерес к поискам йети, не угасающий жу девять десятилений.