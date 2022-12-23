ФБР посоветовало пользоваться блокировщиками рекламы

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало пост, в котором решило предупредить пользователей о важности использования AdBlock и похожих на него приложений. Всё дело в том, что они защищают от мошеннической рекламы в результатах поиска Google и ему подобных.

Работает схема просто: объявления отправляют ничего не подозревающих пользователей на фальшивые сайты, которые внешне один в один напоминают оригинал. И уже там потенциальные жертвы подвергаются атакам вымогателей или фишингу.

Помимо этого, в ФБР рекомендовали проверять URL-адрес посещаемой страницы либо вводить адрес сайта напрямую, в обход Поиска.