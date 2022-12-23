Наука и технологии
09:53, 23 декабря 2022
1 мин.

ФБР посоветовало пользоваться блокировщиками рекламы

И как не последовать такому совету?

На первый взгляд может показаться, что блокировщики рекламы предназначены лишь для удаления с сайта нежелательных баннеров. Но, как оказалось, всё куда интереснее.

ФБР посоветовало пользоваться блокировщиками рекламы

Фото: Tom's Guide

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало пост, в котором решило предупредить пользователей о важности использования AdBlock и похожих на него приложений. Всё дело в том, что они защищают от мошеннической рекламы в результатах поиска Google и ему подобных.

Работает схема просто: объявления отправляют ничего не подозревающих пользователей на фальшивые сайты, которые внешне один в один напоминают оригинал. И уже там потенциальные жертвы подвергаются атакам вымогателей или фишингу.

Помимо этого, в ФБР рекомендовали проверять URL-адрес посещаемой страницы либо вводить адрес сайта напрямую, в обход Поиска.

Новости партнеров
Новости партнеров