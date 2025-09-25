ФБР предупредило о скам-копиях своего Центра борьбы с интернет-преступлениями

Опубликовано 25 сентября 2025, 01:361 мин.
ФБР предупредило о скам-копиях своего Центра борьбы с интернет-преступлениямиЖертвы мошенников могут повторно попасть в ту же ловушку
В США Федеральное бюро расследований предупредило о массовом создании мошенниками фальшивых сайтов, похожих на ресурс Центра борьбы с интернет-преступлениями (IC3).
IC3 – сайт, на который можно пожаловаться, в случае обмана в интернете. В 2024 году на него поступило больше 850 тысяч жалоб, и люди потеряли на этом $16,6 млрд. Преступники копируют этот сайт, чтобы выудить личную информацию потенциальных жертв.
Мошенники создают сайты, которые очень похожи на настоящий IC3, но с небольшими ошибками в названии. Они могут запрашивать имя, адрес, электронную почту и даже деньги.
Также мошенники притворяются сотрудниками полиции или ФБР. Могут звонить или писать в соцсетях, используя приёмы социальной инженерии: например, говорят, что помогут вернуть деньги, но в случае оплаты услуг деньгами или криптовалютой.