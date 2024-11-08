ФБР признало, что у китайских хакеров есть доступ к телефонам американских политиков

По данным Forbes, специалисты по кибербезопасности, включая Рокки Коула из стартапа iVerify, выявили аномальные изменения настроек на двух iPhone, принадлежащих высокопоставленным лицам кампании.

Характер этих изменений указывал на возможное заражение устройств.

Расследование показывает, что китайская хакерская группа Salt Typhoon, связанная с государственной службой безопасности Китая, могла использовать доступ к сетям крупных операторов, таких как AT&T и Verizon, для атаки.

Источники утверждают, что объектами слежки могли быть представители кампаний Дональда Трампа и Камалы Харрис.

Если подозрения подтвердятся, это станет значительным нарушением безопасности. Взлом iPhone даёт злоумышленникам доступ к широкому спектру данных: звонкам, сообщениям, зашифрованным коммуникациям и конфиденциальной информации.