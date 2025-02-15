ФБР раскритиковало Microsoft за ошибки, приводящие к переполнению буфера обмена

Опубликовано 15 февраля 2025, 11:151 мин.
ФБР раскритиковало Microsoft за ошибки, приводящие к переполнению буфера обменаВедомство призвало применять новые методы разработки
ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) призвали разработчиков программного обеспечения применять безопасные методы проектирования, чтобы избежать уязвимостей переполнения буфера.
Как сообщает издание The Register со ссылкой на источники, такие уязвимости возникают, когда ПО записывает в память больше данных, чем выделено для этого, и это может привести к изменению памяти и вредоносным действиям. ФБР и CISA называют эти дефекты безопасности «непростительными» и утверждают, что их можно избежать, если не применять устаревшие и небезопасные методы разработки.
Как отмечается, призыв обращён ко всем разработчикам для того, чтобы они внедрили безопасные методы проектирования программного обеспечения.