ФБР раскритиковало Microsoft за ошибки, приводящие к переполнению буфера обмена

Как сообщает издание The Register со ссылкой на источники, такие уязвимости возникают, когда ПО записывает в память больше данных, чем выделено для этого, и это может привести к изменению памяти и вредоносным действиям. ФБР и CISA называют эти дефекты безопасности «непростительными» и утверждают, что их можно избежать, если не применять устаревшие и небезопасные методы разработки.

Как отмечается, призыв обращён ко всем разработчикам для того, чтобы они внедрили безопасные методы проектирования программного обеспечения.