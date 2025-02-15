Наука и технологии
Опубликовано 15 февраля 2025, 11:15
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ФБР раскритиковало Microsoft за ошибки, приводящие к переполнению буфера обмена

Ведомство призвало применять новые методы разработки
ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) призвали разработчиков программного обеспечения применять безопасные методы проектирования, чтобы избежать уязвимостей переполнения буфера.
ФБР раскритиковало Microsoft за ошибки, приводящие к переполнению буфера обмена
© Freepik.com

Как сообщает издание The Register со ссылкой на источники, такие уязвимости возникают, когда ПО записывает в память больше данных, чем выделено для этого, и это может привести к изменению памяти и вредоносным действиям. ФБР и CISA называют эти дефекты безопасности «непростительными» и утверждают, что их можно избежать, если не применять устаревшие и небезопасные методы разработки.

Как отмечается, призыв обращён ко всем разработчикам для того, чтобы они внедрили безопасные методы проектирования программного обеспечения.

Источник:The Register
Автор:Андрей Кадуков
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