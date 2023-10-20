ФБР: Северная Корея отправила тысячи программистов на удалённую работу в США

Эти специалисты, работая на американские компании, тайно перечисляли миллионы долларов своей зарплаты на программу баллистических ракет Северной Кореи. Для того чтобы получить работу, они использовали ложные удостоверения личности.

Согласно данным ФБР, такая практика стала настолько распространённой, что компаниям следует быть особенно бдительными при найме удаленных ИТ-специалистов.

Рекомендуется проводить видеоинтервью перед принятием на работу, чтобы удостовериться в подлинности кандидата.

Некоторые из северокорейских работников также проникали в компьютерные сети и крали информацию у своих работодателей, а также сохраняли доступ для будущих хакерских атак и схем вымогательства.

Точное количество компаний, которые невольно нанимали северокорейских работников, и детали, как именно была обнаружена эта схема, пока не раскрываются. Однако известно, что власти США были осведомлены о такой практике уже давно.