ФБР взломало iPhone несмотря на отказ в помощи со стороны Apple

Так, само собой мало кого из владельцев iPhone обрадует, что их девайс можно взломать даже после отказа в помощи со стороны компании-разработчика. С другой стороны, именно в данном случае, речь идет о взломе нескольких смартфонов Apple, принадлежавших боевику, ответственному за смертельную стрельбу на военно-морской авиабазе в декабре 2019 года. Таким образом, хотя бы частично, но подобный обход безопасности Apple все же можно считать положительным.

Стоит отметить, что Генеральный прокурор Уильям Барр и директор ФБР Кристофер Рэй успели выразить свое сильное разочарование производителем iPhone в связи с их отказом от сотрудничества в данном вопросе.