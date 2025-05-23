FCC запретила китайским лабораториям тестировать электронику для США из-за рисков

По данным комиссии, около 75% всех электронных товаров проходят тестирование именно в китайских лабораториях. При этом выяснилось, что многие из этих лабораторий имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая, а также связаны с государственными предприятиями или китайскими военными. За последние несколько лет эти лаборатории проверили тысячи устройств, которые затем попали на рынок США.

В 2022 году FCC уже запретила одобрять новую телекоммуникационную аппаратуру от таких китайских компаний, как Huawei, ZTE и несколько других производителей видеонаблюдения и связи, которые считаются потенциальной угрозой для безопасности.

Новое правило запрещает тестирование в лабораториях Китая, которые находятся под контролем компаний из списка FCC, связанных с рисками безопасности. В случае выявления таких связей комиссия отзывает признание лаборатории и запрещает ей проводить тесты для американского рынка.