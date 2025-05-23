Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2025, 17:20
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FCC запретила китайским лабораториям тестировать электронику для США из-за рисков

Американское агентство ограничивает тестирование электроники в КНР
Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла решение запретить китайским лабораториям, которые считаются угрозой национальной безопасности, проводить тестирование электронной продукции для американского рынка. Это касается устройств, таких как смартфоны, камеры и компьютеры. Теперь все электроустройства, предназначенные для продажи в США, должны проходить проверку в лабораториях, одобренных FCC.
FCC запретила китайским лабораториям тестировать электронику для США из-за рисков

© Ferra.ru

По данным комиссии, около 75% всех электронных товаров проходят тестирование именно в китайских лабораториях. При этом выяснилось, что многие из этих лабораторий имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая, а также связаны с государственными предприятиями или китайскими военными. За последние несколько лет эти лаборатории проверили тысячи устройств, которые затем попали на рынок США.

В 2022 году FCC уже запретила одобрять новую телекоммуникационную аппаратуру от таких китайских компаний, как Huawei, ZTE и несколько других производителей видеонаблюдения и связи, которые считаются потенциальной угрозой для безопасности.

Новое правило запрещает тестирование в лабораториях Китая, которые находятся под контролем компаний из списка FCC, связанных с рисками безопасности. В случае выявления таких связей комиссия отзывает признание лаборатории и запрещает ей проводить тесты для американского рынка.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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