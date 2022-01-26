Федеральные трассы России в скором времени обеспечат 4G-связью

Наука и технологии
Сегодня в 15:26
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Федеральные трассы России в скором времени обеспечат 4G-связьюИ не только
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания о прогрессе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года заявил, что все федеральные трассы планируется обеспечить устойчивой мобильной связью LTE уже к 2031 году.
Вице-премьер заявил, что при продлении разрешения на частоты LTE было принято решение покрыть устойчивой мобильной связью стандарта LTE (4G) все федеральные трассы в России не позднее 2031 года. Средства для этой инициативы обеспечат операторы связи.
Сообщается, что такой же связью обеспечат все населенные пункты с численностью населения от 1 тыс человек.
Чернышенко считает, что для реализации этого проекта потребуется модернизировать около 5 тыс базовых станций LTE, а также дополнительно построить около 3,5 тысяч таких же станций.
Источник: Правительство России