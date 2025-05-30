Федеральный суд США заблокировал введённые Трампом мировые тарифы

Согласно постановлению суда, Трамп превысил свои конституционные полномочия, поскольку тарифы, направленные на устранение торгового дисбаланса, не были оправданы, так как не было чрезвычайных обстоятельств. При этом таможенные пошлины не являются инструментом, прописанным в законе.

Торговые пошлины против Китая, Канады и Мексики также были признаны незаконными, поскольку они не соответствовали угрозам, изложенным в исполнительном указе, касающемся таких проблем, как наркоторговля и нелегальная миграция. Несмотря на то, что администрации Трампа было дано десять дней на выполнение решения, власти обжаловали его, утверждая, что дефицит торгового баланса создал чрезвычайную ситуацию, ведущую к экономическому спаду и потере рабочих мест.

Кроме того, Белый дом утверждает, что неизбираемые судьи не должны диктовать правительству меры реагирования на национальные риски. Из-за этого противостояние может дойти до Верховного суда США, и если высшая инстанция займёт сторону торгового суда, компаниям, уже уплатившим пошлины, причитается компенсация с потерянными процентами.