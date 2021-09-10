Фейкам на видео люди верят больше, чем в тексте или аудио

Наука и технологии
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Фейкам на видео люди верят больше, чем в тексте или аудиоИми же чаще делятся
Специалисты из университетов Нью-Джерси и штата Пенсильвания провели исследование о доверии фейковым новостям. Интерес к проблематике был вызван трагическими событиями в одном из индийских штатов, когда местные жители, доверившись ложным новостям о похищении детей, забили насмерть нескольких европейских путешественников.
В отчёте исследования отмечено, что эксперимент провели в Индии. Специалисты предлагали фейковые новости в видео-, аудио- и текстовом форматах. Именно фейковым видео поверили 58% участников и отказались верить этой же информации в других форматах. А 48% больше поверили текстовым и аудионовостям.
По мнению учёных, человек по своей сути – визуал, и лучше воспринимает информацию, которую видит. В таком случае не нужно подключать воображение и мышление, достаточно предложенной «картинки». Это же касается и распространения ложных новостей. Как отметили специалисты, именно видеоконтентом с фейками делятся чаще, чем другими форматами.