Фейкам на видео люди верят больше, чем в тексте или аудио

В отчёте исследования отмечено, что эксперимент провели в Индии. Специалисты предлагали фейковые новости в видео-, аудио- и текстовом форматах. Именно фейковым видео поверили 58% участников и отказались верить этой же информации в других форматах. А 48% больше поверили текстовым и аудионовостям.

По мнению учёных, человек по своей сути – визуал, и лучше воспринимает информацию, которую видит. В таком случае не нужно подключать воображение и мышление, достаточно предложенной «картинки». Это же касается и распространения ложных новостей. Как отметили специалисты, именно видеоконтентом с фейками делятся чаще, чем другими форматами.