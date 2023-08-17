Фермер десятки лет подпирал дверь сарая камнем, который оказался драгоценным метеоритом

Один из крупнейших метеоритов, когда-либо найденных в Мичигане, долгое время служил простым дверным упором на местной ферме. Этот космический камень весом 10 кг был найден экспертами лишь спустя 80 лет после его первичного обнаружения.

Дэвид Мазурек из Гранд-Рапидс, штат Мичиган, принёс этот камень на экспертизу, а геолог Мона Сирбеску из Центрального университета Мичигана сразу поняла, что перед ней нечто особенное. Она заявила: «Это самый ценный образец, который я когда-либо держала в руках».

История этого метеорита началась в 1930-х годах, когда предыдущий владелец фермы и его отец увидели, как метеорит упал на их землю.

На следующее утро они обнаружили кратер и выкопали метеорит, который ещё был тёплым. Когда Мазурек купил ферму в 1988 году, ему рассказали эту историю и передали метеорит в качестве части сделки.

В конечном итоге Мазурек продал свой метеорит планетариуму Абрамса в Мичиганском государственном университете за $75 000.