Ферму для майнинга биткоинов на вулканической энергии показали на видео

Более того, начали появляться целые страны, высказывающие свою заинтересованность в сфере добычи криптовалюты. Например, Сальвадор. И президент именной этой страны, Найиб Армандо Букеле Ортез, опубликовал в личном Twitter-аккаунте интересное видео.

На нём можно увидеть, как выглядит и работает майнинг-ферма, основанная на вулканической энергии. Учитывая, что государство богато различными вулканами, использование их энергии выглядит вполне логичным.

Напомним, что помимо всего прочего, Сальвадор стал одной из первых стран, на территории которого Bitcoin был легализован и признан официальной валютой. Насколько удачной была эта идея — покажет лишь время.