Февраль 2023 назвали одним из самых тёплых на Земле за всю историю наблюдений

Февраль 2023 назвали одним из самых тёплых на Земле за всю историю наблюденийЧто не то чтобы очень хорошо
Европейская программа дистанционного зондирования Copernicus выяснила, что февраль 2023 года стал пятым самым тёплым февралём в истории.
Фото: NOAA
Так, средняя глобальная температура воздуха в прошлом месяце была выше базовой для данного месяца на 0,29°C. При этом подобные аномалии наблюдались на севере России, в большей части Европы, США, Индии и Пакистане.
Например, в Индии был зафиксирован самый тёплый февраль с 1901 года.
По словам экспертов, среднемесячная площадь арктического морского льда в феврале 2023 года составила 14,4 млн км². Это второе самое низкое значение. Лидером же по данному показателю был февраль 2018 года.
Сообщается, что все эти данные подчеркивают продолжающееся воздействие глобального потепления на планету и настоятельную необходимость принятия мер по его устранению.