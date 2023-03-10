Февраль 2023 назвали одним из самых тёплых на Земле за всю историю наблюдений

Так, средняя глобальная температура воздуха в прошлом месяце была выше базовой для данного месяца на 0,29°C. При этом подобные аномалии наблюдались на севере России, в большей части Европы, США, Индии и Пакистане.

Например, в Индии был зафиксирован самый тёплый февраль с 1901 года.

По словам экспертов, среднемесячная площадь арктического морского льда в феврале 2023 года составила 14,4 млн км². Это второе самое низкое значение. Лидером же по данному показателю был февраль 2018 года.

Сообщается, что все эти данные подчеркивают продолжающееся воздействие глобального потепления на планету и настоятельную необходимость принятия мер по его устранению.