Фигуристка объяснила, почему при гололедице безопасен метод ходьбы «корова на льду»

По словам фигуристки, в период гололедицы нужно ходить медленно, передвигаться мелкими шагами и не отрывать пятки от поверхности. Именно такой метод передвижения называется «ходить как корова на льду». Это помогает сохранить равновесие.

Если всё-таки человек понимает, что не устоит, то, чтобы минимизировать травму, падать следует на бок, но ни в коем случае не на ягодицы. Падение на ягодицы чревато серьёзной травмой — от повреждения копчика до перелома шейки бедра.

А чтобы не удариться головой, нужно прижать подбородок к груди. Также важно при группировке согнуть руки и ноги.

Лукьянова отметила, что для предупреждения падений нужна надёжная обувь — на мелкозернистой подошве — «манке». Хороша и обувь на рифлёной резиновой подошве. Оба варианта помогают минимально скользить на льду.

Фигуристка напомнила, что для удержания равновесия руки всегда должны быть вынуты из карманов. При передвижении по льду нельзя пользоваться смартфоном.

«Падение для нас неожиданный момент, это доли секунды, которые могут привести к неприятностям, травмами и ушибами. То есть, если руки у нас будут в карманах, мы не успеем их вытащить и сгруппироваться для смягчения падения. При группировке необходимо согнуть руки и ноги. Также, чтобы сберечь голову, что самое важное, её необходимо прижать подбородком к груди. Позиция напоминает грудного ребёнка в утробе матери. Правильно упасть — это упасть на бок, так как падение на ягодицы, оно самое опасное. Такой удар грозит травмами копчика или переломом шейки бедра», — рассказала Оксана Лукьянова.