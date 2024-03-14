Фильмы Apple и Netflix не смогли добиться популярности на премии Оскар 2024

Несмотря на целую россыпь номинаций (всего 32!), Netflix удалось получить только одну статуэтку, а Apple вообще остался с пустыми руками.

Единственной победой Netflix стал короткий метр Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Сугара». К слову, это первый Оскар для самого режиссера.

Большие надежды возлагались на «Маэстро» Брэдли Купера, но фильм остался без наград. А высокобюджетный вестерн Мартина Скорсезе «Убийцы Цветочной Луны», на который Apple потратили огромные деньги, вообще ничего не получил.

Похоже, Оскар упорно не хочет признавать стриминговые платформы. Несмотря на отдельные успехи, главная награда за лучший фильм пока что ни разу не отправлялась в штаб-квартиру Netflix или Apple.

А ведь стримеры тратят миллионы на звездные касты и именитых режиссеров, пытаясь покорить академиков. Будет ли толк от этих вложений? Время покажет.