Фильмы стали более жестокими за 70 лет, выяснил ИИ

Исследование охватило более тысячи фильмов, включая популярные блокбастеры и номинантов на премию «Оскар», начиная с 1950 года. Ученые разделили фильмы на четыре жанра: боевики, комедии, драмы и триллеры. Модели ИИ анализировали диалоги, определяя, насколько часто в них встречаются агрессивные выражения и как меняются эмоции в фильмах.

Результаты показали, что уровень жестокости в фильмах постепенно возрастал, особенно в последние десятилетия. Некоторые жанры, такие как триллеры и боевики, продолжают демонстрировать высокую частоту агрессивного контента. Несмотря на это, ученые отметили, что в фильмах по-прежнему часто присутствуют положительные эмоции, такие как юмор и оптимизм.