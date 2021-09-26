Фильмы ужасов научились использовать для лечения психологических проблем

Так, психологи из Чикагского университета выяснили, что просмотр сериалов и фильмов в жанре ужасов способен помочь в лечении тревожных расстройств. Более того, такие киносеансы могут использоваться для того, чтобы справиться со страхом и волнением, сообщает Нож со ссылкой на проект +1.

Связано это именно с тем, что хорроры успешны в плане эмоциональной разрядки зрителя. В момент стресса человек хоть и пытается убежать или спрятаться, но затем, в момент исчезновения опасности, он расслабляется.

Так как люди с тревожным расстройством сталкиваются со сбоем в этом плане, «ужастики» могут переключить внимание человека — сначала вызвать страх, а затем расслабление.