Философия прям: аналитик назвал биткоин «экзистенциальным золотом»

«Экспоненциальным золотом» биткоин назван в силу быстрого и постоянного увеличения. Также Тиммер назвал биткоин «товарной валютой», стремящейся превратиться в средство хранения средств и защиты от девальвации.

В одном из интервью эксперт назвал биткоин «экзистенциальным золотом», придав криптовалюте философскую концептуальность. В этой же плоскости ранее выразились во Всемирном совете по золоту (WGC), заявив, что золото и криптовалюты вполне могут быть «союзниками».

По словам Тиммера, когда наступает высокая инфляция, реальные ставки отрицательны, или когда количество денег является избыточным, золото тут же «получает больший объём рынка относительно ВВП». Аналитик считает, что BTC потенциально может стать частью таких активов, потому что является, по-сути, цифровым золотом, проявляющим свой потенциал в кризисные моменты.

При этом Тиммер сравнил историческое значение золота как денег с потенциальной ролью биткоина. Он указал на ограниченную полезность золота в современных транзакциях из-за его «дефляционного и неуклюжего» характера.

«Золото — это, конечно, деньги. Но оно слишком дефляционно и неуклюже, чтобы его можно было использовать в качестве средства обмена. Поэтому инвесторы владеют им в первую очередь как средством сбережения — и это одна из многих причин, почему биткоин часто сравнивают с золотом», — отметил эксперт в соцсети Х.