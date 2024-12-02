Финальный цикл испытаний ядерного «топлива будущего» закончится в 2026 году

На Балаковской АЭС стартовал завершающий этап испытаний инновационного РЕМИКС-топлива, которое может изменить подход к атомной энергетике. Шесть топливных кассет с уран-плутониевой композицией уже работают в активной зоне реактора ВВЭР-1000 с 2021 года. Как сообщили в «Росатоме», их финальное исследование планируется в 2026 году, после чего будет проведён полный анализ результатов эксплуатации.

Разработчики уверены, что новое топливо способно значительно сократить объёмы радиоактивных отходов и повторно использовать сырье. По словам специалистов Балаковской АЭС, испытания показывают стабильные характеристики топлива, соответствующие всем требованиям безопасности. Это значит, что внедрение РЕМИКС-топлива возможно без модернизации существующих реакторов.

В основе разработки лежит смесь регенерированного урана, плутония и обогащённого урана. Уникальность подхода — в минимальном содержании плутония, что делает топливо совместимым с обычными реакторами. Представители «Росатома» отмечают, что после завершения испытаний топливо станет частью стратегии сбалансированного ядерного цикла, что позволит сделать атомную энергетику экологичнее и эффективнее.