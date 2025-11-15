Финансисты Уолл-стрит «заволновались» из-за «пузыря ИИ» и сомнений в снижении ставок

Технологии ИИ подтолкнули рост рынка в последние годы, но вместе с ним растут и опасения о будущем отрасли из-за риска «пузыря ИИ»: опасения основаны на том, что потенциал и перспективы могут оказаться надуманными, а обещания едва ли не бесконечного развития могут превышать реальные возможности технологии и её долгосрочную устойчивость.

Аналитики отмечают переоценку лидеров вроде Nvidia и в целом всего, что связано с ИИ, сравнивая ажиотаж вокруг этих технологий с шумихой вокруг майнинга криптовалют несколько лет назад. По оценкам инвесторов общие траты на ИИ достигнут $1 трлн за пять лет. Это усиливает давление на акции.

Reuters подчёркивает, что рынок реагирует на информацию о ставках и прибыли техногигантов. Сессия 14 ноября показала падение индексов. Инвесторы ждут ясности от ФРС.