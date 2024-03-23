Финансовые показатели Intuitive Machines выросли, а за ними лунные амбиции

Несмотря на чистый убыток, Intuitive Machines отмечает положительную динамику. Благодаря новым инвестициям баланс денежных средств компании вырос с 4,5 до 54,6 миллиона долларов всего за несколько месяцев. Эта обретенная стабильность позволяет компании бороться за предстоящие контракты.

У компании Intuitive Machines есть несколько возможных дорогостоящих контрактов, такие как новая миссия NASA CLPS по доставке полезной нагрузки на Луну, предоставление услуг связи для сети ближнего космоса и разработка лунохода для программы NASA Lunar Terrain Vehicle (LTV).

Программа LTV особенно перспективна: первоначальные технико-экономические обоснования оцениваются в 30 миллионов долларов каждое. Intuitive Machines возглавляет команду, в которую входят такие гиганты индустрии, как Boeing и Michelin, работающие над этим проектом.

Несмотря на то, что лунные посадочные аппараты остаются основным видом деятельности компании, Intuitive Machines работает и над контрактами за пределами Луны. Одним из таких примеров является контракт на инженерную поддержку OMES III с НАСА. Однако этот контракт сопряжен с определенным риском, поскольку связанная с ним миссия по обслуживанию спутников сталкивается с задержками и бюджетными проблемами.