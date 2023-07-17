Финляндия открыла «остров без смартфонов»

Теперь посетителям Улко-Таммио, входящего в состав национального парка «Восточный залив», предлагается отложить свои смартфоны и стать «первыми в мире островом без телефонов».

Туристическое агентство Visit Kotka-Hamina и организация Parks and Wildlife Finland побуждают посетителей наслаждаться природой острова, оставив смартфоны в карманах и отказавшись от общения в социальных сетях.

Стоит отметить, что участие в «цифровом посте» является добровольным — на острове по-прежнему функционирует мобильная сеть. Но многие люди уже осознают, что отдых на природе и отказ от гаджетов может принести много пользы.

По словам специалистов, краткое цифровое голодание способно улучшить самочувствие, снять симптомы тревоги и депрессии, а также помочь в получении новых впечатлений и проведении времени с близкими.