Финская кофейная компания создала новый «идеальный» купаж с помощью ИИ

Нескольким моделям ИИ, схожим с ChatGPT и Copilot, поставили задачу создать новый кофейный купаж, но такой, чтобы смесь выходила за рамки стандартов и ожиданий. В итоге ИИ отобрал четыре вида зёрен из Бразилии, Колумбии, Эфиопии и Гватемалы. А за основу купажа был взят бразильский сорт Fazenda Pinal.

Вместе со смесью ИИ разработал этикетку и описание продукта. В тексте описания отмечено, что купаж — «сбалансированная смесь сладости и спелых фруктов». После проб смеси дали название AI-conic.

«По сути, мы дали описания всех наших сортов кофе и их вкусов искусственному интеллекту и поручили ему создать новую захватывающую смесь», — рассказал управляющий директор и основатель Kaffa Roastery Сванте Хампф, демонстрируя «AI-conic» на Хельсинкском фестивале кофе.