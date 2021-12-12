Финская разведка: когда стоит ждать «нападения» России на Украину

Так, генералу доложили о том, что полномасштабный конфликт может между Россией и Украиной может начаться уже в ближайшие месяцы. Если быть точнее, то в январе.

При этом он отметил, что произодёт это при одном, но важном условии — если в Москве всё-таки примут решение о вторжении в соседнюю страну.

Основной для прогноза финских разведчиков стали данные о том, что Россия уже сосредоточила на границе с Украиной до 100 тыс военнослужащих с техникой. Это, по мнению Кивинен, является «исключительной концентрацией». В то же время власти Финляндии не верят в завершение «движений вокруг Украины» вторжением российской армии.

По мнению финских чиновников, вопрос будет разрешён дипломатическими методами.