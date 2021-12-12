Финская разведка: когда стоит ждать «нападения» России на Украину

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Финская разведка: когда стоит ждать «нападения» России на УкраинуПри негативном сценарии — очень скоро
Командующий Оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил о том, что разведке страны удалось определить сроки «нападения» российской армии на Украину.
Так, генералу доложили о том, что полномасштабный конфликт может между Россией и Украиной может начаться уже в ближайшие месяцы. Если быть точнее, то в январе.
При этом он отметил, что произодёт это при одном, но важном условии — если в Москве всё-таки примут решение о вторжении в соседнюю страну.
Основной для прогноза финских разведчиков стали данные о том, что Россия уже сосредоточила на границе с Украиной до 100 тыс военнослужащих с техникой. Это, по мнению Кивинен, является «исключительной концентрацией». В то же время власти Финляндии не верят в завершение «движений вокруг Украины» вторжением российской армии.
По мнению финских чиновников, вопрос будет разрешён дипломатическими методами.
Источник: Военное обозрение