Финские учёные создали кофе без использования зёрен

Продукт получил название Beanless Coffee, что буквально означает «кофе без зёрен». Субстрат для напитка готовят в лабораторных условиях, обжаривая молекулы кофейного дерева мощными лазерными лучами. По словам руководителя исследования Хайко Ришера, исследователи надеются, что их продукт заинтересует производителей.

Ришер заверил, что произведённый таким образом напиток на 80% по вкусу похож на настоящий кофе. «Приготовление кофе таким способом требует множества новых технологий. Обжаривается кофе, например, с помощью лазерных лучей», — отметил учёный.