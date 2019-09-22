Финны "отравят" собственные элитные войска

Примечательно, что учения планируются провести на элитных финских войсках. На данный момент бригада войск находится в районе Пори, имеющий выход к Балтийскому морю. Специалисты уже обеспокоены риском попаданию зарина и иприта в водные ресурсы. Отмечается, что отравляющие вещества будут применены на специально выделенном участке площадью в три гектара.

”Мы долго и тщательно готовились, сейчас обкатываем все системы в тестовом режиме, проверяем, чтобы все работало штатно. У нас хороший настрой и большие ожидания”, - рассказал один из главных организаторов учений, офицер штаба финских сухопутных сил Матти Лампинен.