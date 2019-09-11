Firefox получил встроенный способ обхода госцензуры

Mozilla через свой официальный блог объявила, что компания приняла решение о включении протокола DoH в Firefox по умолчанию в одной из ближайших версий браузера. На данный же момент функция доступна только пользователям, которые территориально находятся в США. Что касательно запуска DoH в других странах — об этом пока никакой официальной информации нет.

Важно отметить, что несмотря на планы включения в Firefox протокола DNS-over-HTTPS по умолчанию, компания Mozilla заявляет, что она намерена продвигать новую функцию максимально осторожно, с учетом всех существующих на данный момент нюансов. Так, протокол DoH будет автоматически отключен в том случае, если пользователь включил в браузере функцию родительского контроля.