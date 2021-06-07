Фирменная кепка Sony с эмблемой PlayStation стоит дороже консоли PlayStation 5

Наука и технологии
Вчера в 11:01
Фирменная кепка Sony с эмблемой PlayStation стоит дороже консоли PlayStation 5И это очень странно
Несмотря на то, что новенькая PlayStation 5 — очень дефицитный девайс, компания Sony продолжает продвигать устройство и наживаться на популярном бренде.
Так, японский IT-гигант объединился с французским модным домом Balenciaga, чтобы выпустить линейку одежды. Посвящена она, конечно же, консоли нынешнего поколения от Sony.
При этом отдельного внимания стоит цена этой одежды. Так, самое дешёвое в «фирменном гардеробе» — это носки. Они стоят 150 долларов (11 тыс рублей). А вот кепка уже выходит дороже самой консоли. Так, если рекомендованная цена PS5 Digital Edition — 399 долларов (29 тыс рублей), то головной убор обойдётся уже в 495 долларов (36 тыс рублей), пишет Polygon.
Напомним, что ранее, в мае, Sony и Nike выпустили кроссовки, посвящённые PS5 за 120 долларов (8,7 тыс рублей).