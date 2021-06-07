Фирменная кепка Sony с эмблемой PlayStation стоит дороже консоли PlayStation 5

Так, японский IT-гигант объединился с французским модным домом Balenciaga, чтобы выпустить линейку одежды. Посвящена она, конечно же, консоли нынешнего поколения от Sony.

При этом отдельного внимания стоит цена этой одежды. Так, самое дешёвое в «фирменном гардеробе» — это носки. Они стоят 150 долларов (11 тыс рублей). А вот кепка уже выходит дороже самой консоли. Так, если рекомендованная цена PS5 Digital Edition — 399 долларов (29 тыс рублей), то головной убор обойдётся уже в 495 долларов (36 тыс рублей), пишет Polygon.