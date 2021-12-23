Фисташки оказались полезны для гипертоников

Все пациенты страдали повышенным давлением и диабетом второго типа. Они были разделены на две группы: первая придерживалась диеты с большим количеством углеводов и низким содержанием жира. Вторая группа получала ещё и фисташки.

Выяснилось, что у людей, потреблявших этот орех, снизилось давление и улучшились показатели сердца. Причиной учёные считают аминокислоту L-аргинин, которая в избытке содержится в фисташках, а в организме становится оксидом азота. Эта аминокислота имеет принципиальное значение для для расширения сосудов, в результате чего снижается давление.

«Фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма. Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна», — сообщили исследователи.