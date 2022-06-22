Фитнес-браслет Xiaomi Band 7 вышел за пределами. Ждём скорого анонса в России?

Как и китайская версия, новинка может похвастаться 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 192 × 490 пикселей. Заявляется о 14-дневной автономности, водонепроницаемости при давлении до 5 атм, а также 110 встроенных режимах тренировок.

Из прочего стоит отметить 100 доступных циферблатах, датчике сердечного ритма и функции мониторинга уровня кислорода в крови. Работать новинка может в связке с устройствами на базе Android 6+ или iOS 10+.

На данный момент европейские покупатели могут приобрести лишь версию браслета без NFC. За неё просят 59,99 евро. Но первые покупатели могут получить скидку и купить Smart Band 7 всего за 49,99 евро.