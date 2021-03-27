Наука и технологии
Сегодня в 12:03
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 наконец-то будет безрамочным
Анонс состоится 29 марта
Китайский гигант Xiaomi поделился официальным тизером грядущего Mi Band 6, благодаря которому выяснилось, что фитнес-браслет наконец-то получит безрамочный экран.
Как можно понять по тизеру, экран фитнес-браслета стал больше. Выросло и качество графики. Предполагается, что Xiaomi Mi Band 6 получит модуль NFC, приемник GPS, поддержку мессенджеров Telegram и WhatsApp. Также ожидается, что устройство сможет выявлять насыщенность крови кислородом.
На тизере можно разглядеть и дату анонса - 29 марта. Напомним, что помимо фитнес-браслета в этот день компания представит ряд новинок, в числе которых смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Mi Mix 4 и ноутбук Mi Notebook Pro 2021.