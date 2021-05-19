Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 впервые научили отвечать на входящие сообщения

Долгожданная функция стала частью апдейта устройства под номером 1.0.1.32. Как пишет Gizmochina, у нововведения всё же есть определённые ограничения. Главное из них — возможность отвечать лишь с помощью заранее подготовленных шаблонов.

Также новая возможность доступна лишь владельцам Android-смартфонов, которые при этом проживают в Китае. Как скоро она доберётся до iOS-пользователей или хотя бы тех, кто живёт за пределами родины Xiaomi — неизвестно.

Само обновление можно скачать при помощи приложения Mi Fit версии 5.1.0 и выше.