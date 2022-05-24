Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 ещё не вышел, а уже продаётся со скидкой

Сообщается, что это связано со скорым стартом распродажи 618. В рамках неё Xiaomi предлагает покупателям скидки на различные свои устройства, в том числе и Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC.

Система скидок работает следующим образом: пользователь делает предзаказ в размере 30 юаней, которые конвертируются самой компанией в 40 юаней в случае с Mi Band 7 и в 50 юаней в случае с Mi Band 7 NFC.