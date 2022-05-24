Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 ещё не вышел, а уже продаётся со скидкой

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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 ещё не вышел, а уже продаётся со скидкойВряд ли кого-то такая инициатива обидит
Анонс следующего поколения фитнес-браслетов Xiaomi ожидается лишь сегодня, но уже сейчас, в Китае, долгожданные новинки можно приобрести по сниженной цене.
Сообщается, что это связано со скорым стартом распродажи 618. В рамках неё Xiaomi предлагает покупателям скидки на различные свои устройства, в том числе и Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC.
Система скидок работает следующим образом: пользователь делает предзаказ в размере 30 юаней, которые конвертируются самой компанией в 40 юаней в случае с Mi Band 7 и в 50 юаней в случае с Mi Band 7 NFC.
По итогу размер скидки составляет от 1,5 до 3 долларов, в зависимости от модели. И хоть это не сильно весомые деньги, но факт остаётся фактом — уже сейчас невышедшие браслеты можно приобрести по сниженной цене.
Напомним, что ранее в сети всплывала информация об ориентировочной стоимости новых Mi Band. Она, судя по имеющимся данным, составит от 35 до 42 долларов.