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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 в шаге от анонса. Вот откуда такая уверенность

Интересно, изменится ли его цена?
Как ни странно, в сети не так много слухов, касающихся следующего поколения фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7. Пора это исправить.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 в шаге от анонса. Вот откуда такая уверенность

Популярный китайский интернет-инсайдер Digital Chat Station опубликовал пост, в котором рассказал, что сразу несколько гаджетов Xiaomi прошли сертификацию. Речь идёт о новом Mi Band, беспроводных наушниках и часах с долгой автономностью.

Сообщается, что производством нового браслета займутся специалисты Huami. На выбор покупателей будет два варианта устройства: с NFC модулем и без него.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 в шаге от анонса. Вот откуда такая уверенность

При этом размер AMOLED-дисплея девайса составит 1,56-дюйма. Ёмкость аккумулятора — 250 мАч.

Главным нововведением новинки должен стать GPS-модуль, который появится впервые в серии.

На данный момент нет точной информации ни о цене Mi Band 7, ни о сроках его анонса. Но учитывая, что устройство прошло этап сертификации, как минимум презентация должна состояться совсем скоро. В этом можно быть однозначно уверенным.

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