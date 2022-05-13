Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 в шаге от анонса. Вот откуда такая уверенность

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 в шаге от анонса. Вот откуда такая уверенностьИнтересно, изменится ли его цена?
Популярный китайский интернет-инсайдер Digital Chat Station опубликовал пост, в котором рассказал, что сразу несколько гаджетов Xiaomi прошли сертификацию. Речь идёт о новом Mi Band, беспроводных наушниках и часах с долгой автономностью.
Сообщается, что производством нового браслета займутся специалисты Huami. На выбор покупателей будет два варианта устройства: с NFC модулем и без него.
При этом размер AMOLED-дисплея девайса составит 1,56-дюйма. Ёмкость аккумулятора — 250 мАч.
Главным нововведением новинки должен стать GPS-модуль, который появится впервые в серии.
На данный момент нет точной информации ни о цене Mi Band 7, ни о сроках его анонса. Но учитывая, что устройство прошло этап сертификации, как минимум презентация должна состояться совсем скоро. В этом можно быть однозначно уверенным.