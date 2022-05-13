Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 в шаге от анонса. Вот откуда такая уверенность

Популярный китайский интернет-инсайдер Digital Chat Station опубликовал пост, в котором рассказал, что сразу несколько гаджетов Xiaomi прошли сертификацию. Речь идёт о новом Mi Band, беспроводных наушниках и часах с долгой автономностью.

Сообщается, что производством нового браслета займутся специалисты Huami. На выбор покупателей будет два варианта устройства: с NFC модулем и без него.