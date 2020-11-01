Фитнес-браслеты оказались полезными для выявления COVID-19

В ходе исследования ученые проанализировали информацию о пациентах, которые обратились к врачам после обнаружения определенных изменений в состоянии организма. В частности, благодаря фитнес-трекерами пациенты выявили отклонения от индивидуальных норм в показателях пульса, а также диапазоне сна.

Ученые установили, что у зараженных коронавирусной инфекцией пульс учащен даже в спокойном состоянии. Кроме того, у них наблюдаются изменения во временных диапазонах глубокой фазы сна. Взяв во внимание вышеназванные показатели и жалобы больных, ученые пришли к выводу, что такой способ действительно способен упростить выявление зараженных по сравнению с моделью, предполагающую учитывание только симптомов. Кроме того, это также может помочь выявить болезнь в бессимптомном течении.