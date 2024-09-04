Фитнес-браслеты улучшат диагностику заболеваний

Учёные провели систематический обзор и мета-анализ 28 исследований с участием 1,2 миллиона человек. Выяснилось, что трекеры могут с высокой точностью определять статус COVID-19 (88 из 100 случаев), фибрилляцию предсердий (87 из 100).

Эти устройства, изначально предназначенные для отслеживания физической активности, теперь могут измерять кровяное давление, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода, качество сна и другие параметры.

Ученые отмечают, что такие трекеры могут модернизировать медицинское обследование. Но для их клинического использования необходимо расширение и улучшение функционала.

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