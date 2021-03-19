Фитнес-приложение начало зачислять бонусы на банковскую карту за тренировки

Работает это так: пользователь совершает тренировки в рамках определенного времени с периодичностью несколько раз в неделю. Эта активность закрепляется в приложении, благодаря чему пользователь получает бонусы в виде скидок в партнерских магазинах, в числе которых и крупные компании Nike и Amazon.

В то же время, на банковскую карту с этих покупок начисляется кешбэк. Информация о размере бонусов, которые зачисляются в рамках этого сотрудничества, не раскрывается.