Наука и технологии
Сегодня в 10:42
Фитнес-приложение начало зачислять бонусы на банковскую карту за тренировки
Для этого выпускается специальная банковская карта
Фитнес приложение Paceline начало зачислять кэшбек на карту за тренировки. Это стало возможно благодаря сотрудничеству стартапа Paceline с банком Railsbank.
Так, в рамках договоренностей стартапа с банком, предполагается выпуск банковской карты, которая и позволяет тратить накопленный кэшбек.
Работает это так: пользователь совершает тренировки в рамках определенного времени с периодичностью несколько раз в неделю. Эта активность закрепляется в приложении, благодаря чему пользователь получает бонусы в виде скидок в партнерских магазинах, в числе которых и крупные компании Nike и Amazon.
В то же время, на банковскую карту с этих покупок начисляется кешбэк. Информация о размере бонусов, которые зачисляются в рамках этого сотрудничества, не раскрывается.