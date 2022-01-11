Фитнес-тренер назвала простые способы похудеть после праздников

По её словам, чтобы похудеть, нужно снова вернуться к физической активности, если человек чем-то занимался, или начать заниматься спортом с нуля. При этом она посоветовала после праздников не начинать с тяжёлых нагрузок, а тренироваться не более одного часа в день, постепенно добавляя нагрузку. Но существует наиболее простой и доступный способ — прогулки на свежем воздухе, ходьба, особенно по сугробам, чтобы были препятствия.

И в целом, по мнению Панковой, полезны любые зимние активности. «Сбросить вес лучше всего помогут правильное питание и активность. Это могут быть пешие прогулки, пробежки, особенно хорошо пошагать по сугробам, чтобы было какое-то препятствие, чтобы справиться с этими сугробами. В лесу можно забраться на холм, горку. Скандинавская ходьба тоже отлично подойдёт. Подойдёт также любая зимняя активность: если человек катается на лыжах, сноуборде, коньках», — отметила тренер.