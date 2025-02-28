Физическая активность снизила риск деменции, инсульта и других заболеваний

Ученые проанализировали данные более 73 тысяч человек из Великобритании с возрастом около 56 лет, которые носили специальные устройства для измерения физической активности в течение недели. Результаты показали, что более активные люди, которые тратили больше энергии на умеренные и интенсивные физические нагрузки, имели на 14−40% меньший риск возникновения этих заболеваний по сравнению с теми, кто занимался менее активными видами деятельности.

Для оценки активности использовались метаболические эквиваленты (MET), где простая ходьба или уборка соответствуют 3 MET, а более интенсивные упражнения, например, велоспорт, могут давать до 6 MET в зависимости от скорости. Люди, которые потратили больше энергии на физическую активность, реже сталкивались с развитием болезней.

Кроме того, исследование показало, что время, проведенное сидя, увеличивает риск заболеваний. Чем дольше человек сидел, тем выше была вероятность появления проблем со здоровьем. Время сидячего образа жизни было связано с увеличением риска заболеваний на 5−54% в зависимости от того, сколько времени человек проводил в сидячем положении.

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