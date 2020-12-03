Физические нагрузки назвали способом легче перенести COVID-19

”Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев”, — выяснилось по итогам исследования.

Помимо прочего 85% опрошенных сообщили, что не сталкивались с болезнью, тогда как 15% сообщили, что болели коронавирусом. Что интересно, среди перенесших болезнь опрошенных тяжело болевших было больше среди тех, кто не увлекается спортом, чем среди тех, кто регулярно уделял время на тренировки.