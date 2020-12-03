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Физические нагрузки назвали способом легче перенести COVID-19
Те кто регулярно тренируется - болеют COVID-19
Выяснилось, что спорт, помимо пользы для здоровья, может помочь легче перенести COVID-19. Так, по результатам исследования "Фитнес vs Corona" было установлено, что физические нагрузки являются способом легче переносить коронавирусную инфекцию.
”Те, кто тренируется регулярно (не реже двух раз в неделю), на 25% реже болеют COVID, чем те, кто бросил тренироваться с марта. Регулярные тренировки помогают легче перенести COVID в 49% случаев”, — выяснилось по итогам исследования.
Помимо прочего 85% опрошенных сообщили, что не сталкивались с болезнью, тогда как 15% сообщили, что болели коронавирусом. Что интересно, среди перенесших болезнь опрошенных тяжело болевших было больше среди тех, кто не увлекается спортом, чем среди тех, кто регулярно уделял время на тренировки.