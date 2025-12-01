Физик предложил кардинально новую теорию о сознании

Физик предложил кардинально новую теорию о сознанииОна поможет объяснить, что происходит с нами после смерти
По мнению профессора кафедры нанотехнологий Уппсальского университета Марии Стремме, сознание возникает не в мозге человека, а существует как "строительный блок" Вселенной. Именно поэтому после смерти сознание на самом деле не исчезает, а возвращается в фоновое поле.
Если эта идея окажется правдивой, то некоторые псевдонаучные на сегодня явления (например, экстрасенсорные способности) учёные смогут наконец объяснить. Поскольку отдельное сознание - это часть одного общего поля, то информация вполне может передаваться между точками, разделёнными пространством и временем.
Кроме того, если теория верна, то мозг людей, которые находятся в глубокой медитации или состоянии "эмоциональной гармонии" должен показывать признаки "синхронизации" с работой мозга других людей. Эти признаки должны будут видны при сканировании головного мозга. Именно так учёные и проверят эту гипотезу в дальнейшем.