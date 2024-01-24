Физик предупредила о солнечных вспышках, которые на Земле могут отключить радио

По словам эксперта, вспышка была зафиксирована в воскресенье, 21 января, а последствия будут ощущаться в течение трёх дней, некоторые — и в четверг. При этом две подряд магнитные бури, вызванные коронарными выбросами на Солнце, с вероятностью 75% повлияют на радиосвязь, вплоть до отключения, что уже кратковременно происходило во вторник и в среду над Австралией и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

«Наряду с предупреждениями для высокочастотного радио, пользователям GPS рекомендуется сохранять бдительность, особенно в часы перед рассветом и сумерками, потому что приём сигнала GPS/GNSS [других глобальных навигационных спутниковых систем] может быть легко ухудшен в то время, когда вспышки активны», — отметила физик.