Физик рассказал, какие магниты на холодильнике могут быть опасны

Так, эксперт отметил, что чаще всего магнитики, используемые для сувениров, абсолютно безвредны, передаёт радио Sputnik. Но при этом необходимо быть внимательным и смотреть на их мощность.

В то время как обычные магниты создают слабое магнитное поле, неодим-железо-боровые способны оказывать влияние на электронику. А их, как оказалось, достаточно просто купить в наше время.

При этом специалист отдельно отметил, что близкий контакт с магнитами вреден для людей, имеющих в организме какие-либо материалы, способные с ними взаимодействовать.