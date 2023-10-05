Физик рассказал, когда появится аналог полимера из игры Atomic Heart

Возможно создание мягкого полимера, который позволит людям плавать и дышать под водой, по словам Дмитрия Иванова, ведущего учёного в области биоматериалов. Вспомним, что мягкие полимеры, такие как пенопласт или вспененный полиуретан, могут иметь пористую структуру с большим количеством маленьких отверстий. Это создаёт потенциал для проведения газового обмена, позволяя, например, дышать через такой материал.

Исследователи также обсуждают возможность жидкостного дыхания, при котором лёгкие могут быть заполнены специальной жидкостью с растворённым кислородом. Это, на самом деле, может позволить человеку дышать под водой. Однако, для этого требуются жидкости, которые способны растворять кислород и углекислый газ для дыхания и отвода.

Несмотря на интересные исследования, существует сложность в прокачке такой жидкости через лёгкие, особенно если у полимера, используемого в этом процессе, высокая вязкость. Создание такого материала представляет собой вызов, но может открыть новые перспективы в медицине и других областях.