Физики MIT нашли способ заглянуть внутрь атомного ядра без ускорителя частиц

Опубликовано 28 октября 2025, 20:151 мин.
Физики MIT нашли способ заглянуть внутрь атомного ядра без ускорителя частицИнтересный подход у них получился
Учёные из MIT разработали новый способ изучения структуры атомного ядра — без громоздких ускорителей частиц.
Вместо этого они использовали собственные электроны атома в составе молекулы как «внутренних посланников», которые могут заглянуть внутрь ядра.
В эксперименте физики изучали молекулу радия монофторида (RaF), измеряя энергию электронов, вращающихся вокруг радия. Благодаря особенностям молекулярной связи часть электронов смогла кратковременно проникнуть в само ядро, взаимодействуя с протонами и нейтронами.
Эти изменения зафиксировали как сдвиг энергии, что подтвердило: электроны действительно «заглянули» внутрь атома.
Методика открывает путь к исследованию распределения магнитных свойств внутри ядер — важного шага в понимании фундаментальных симметрий природы и загадки, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии.