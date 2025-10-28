Физики MIT нашли способ заглянуть внутрь атомного ядра без ускорителя частиц

Вместо этого они использовали собственные электроны атома в составе молекулы как «внутренних посланников», которые могут заглянуть внутрь ядра.

В эксперименте физики изучали молекулу радия монофторида (RaF), измеряя энергию электронов, вращающихся вокруг радия. Благодаря особенностям молекулярной связи часть электронов смогла кратковременно проникнуть в само ядро, взаимодействуя с протонами и нейтронами.

Эти изменения зафиксировали как сдвиг энергии, что подтвердило: электроны действительно «заглянули» внутрь атома.

Методика открывает путь к исследованию распределения магнитных свойств внутри ядер — важного шага в понимании фундаментальных симметрий природы и загадки, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии.